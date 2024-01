– Vi har akkurat blitt kjent med saken, og det er vanskelig for meg å vurdere forskjellen i alvorlighetsgrad mellom denne saken og Sandra Borchs sak, sier Sanner, som er utdanningspolitisk talsperson og parlamentarisk nestleder i Høyre, i en skriftlig uttalelse til NTB.

Sanner påpeker «at dette er en veldig fersk masteroppgave som Kjerkol har levert samtidig som hun var helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet på Stortinget og kort tid før hun ble helseminister».

– Det hadde vært nyttig om statsministeren kunne avklare hvordan han ser på saken. Var problemet til Sandra Borch bare at hun var statsråd for forskning- og høyere utdanning? spør Sanner videre.

Frp-leder Sylvi Listhaug beskriver saken som trist.

– Det er trist at det dukker opp nok en sak om mulig juks under studiene der en statsråd er involvert. Det er bra at universitetet går inn i saken, sier Listhaug i en kommentar sendt til NTB.

VG meldte lørdag at helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave har flere passasjer med identisk tekst som andre akademiske oppgaver. Kjerkol avviser at det dreier seg om kopi av tekst fremstilt som egne funn og konklusjoner.