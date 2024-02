Nå har statsadvokaten i Møre og Romsdal tatt ut tiltale.

Fra januar 2019 til februar 2022 belastet han, ifølge tiltalen, selskapets bankkontoer med over én million kroner.

– Han benyttet pengene til formål som ikke hadde noe med bedriften å gjøre, heter det i tiltalen.

Mannen står blant annet tiltalt for å ha brukt bedriftens penger til å betale for et bryllup.

Saken kommer opp for tingretten i april.

NRK omtalte saka først