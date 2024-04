Det var NRK som først meldte dette.

Det var pro-Palestina aksjonister som fulgte etter Sylvi Listhaug gjennom Oslo sentrum 13. mars da hun var ute et ærend og passerte forbi en Palestina-markering ved Utenriksdepartementet. Listhaug fortalte at de ropte ukvemsord mot henne og filmet henne mens hun gikk mot Stortinget.

– Det mest truende jeg har opplevd, sa hun til NRK etter hendelsen.

De tre ble pågrepet tidligere tirsdag, men er nå løslatt, ifølge advokatfirmaet Elden. De er siktet for hensynsløs atferd og for å ha hindret offentlig tjenestemann. Ingen av aktivistene erkjenner straffskyld.

– En koordinert aksjon mot tre fredsaktivister fremstår som en unødvendig overdramatisering fra PST sin side. Samtlige har etter pågripelsen samarbeidet og forklart seg for politiet, noe de også ville ha gjort uten en dramatisk pågripelse, sier advokat John Christian Elden i en pressemelding. Han forsvarer den ene aktivisten.

De to andre siktede har to andre forsvarsadvokater fra Elden Advokatfirma: Anne-Marie Gulichsen og Astri Rønningen Stautland. Advokatfullmektigene Jonas Berge og Armin Khoshnewiszadeh bisto aktivistene under avhør tirsdag.