På grunn av været og veldig dårlig sikt ble det innført opphold i landingene på Oslo lufthavn klokken 15.40.

– Flyene klarer ikke å se landingslysene, sa pressevakt Øystein Løwer i Avinor til VG , som først skrev om saken.

Da måtte flere fly sirkle over og vente på landingstillatelse, mens andre fly snudde.

Like over klokken 16 opplyser pressevakt Øystein Løwer i Avinor til TV 2 at flyene igjen får lande på Gardermoen.

Han sier trafikken går som normalt, men at det vil bli forsinkelser utover ettermiddagen, som følge av sent innkomne fly.

Problemene forplantet seg til trafikken til og fra Nordvestlandet.

Norweigan-flyet fra Oslo, som etter planen skulle lande klokka 16.10, ble forsinket. Avgangen med Norwegian fra Vigra klokka 16.35 er også forsinket.

Også flyene fra Bergen og Trondheim til Vigra var forsinket. Det fikk også konsekvenser for avgangene til disse to destinasjonene. Det er også noe forsinkelse på andre avganger ut over kvelden, blir det meldt på Avinors hjemmesider.

15.55-avgangen fra Oslo til Ørsta-Volda Lufthamn ble forsinket. Også avgangen fra Hovden til Oslo klokka 16.15 er forsinket. Ny tid ble satt til 17.26.