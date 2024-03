– I fjor hadde vi en omsetning på 50 milliarder kroner, som er en vekst på 6,2 milliarder fra året før, sier kommunikasjonsdirektør i Kiwi Kristine Aakvaag Arvin til Nettavisen.

Kiwi økte markedsandelen med 1,6 prosentpoeng fra 2022. Også Extra og Rema 1000 økte sine markedsandeler, med henholdsvis 0,6 og 0,3 prosentpoeng.

Nordmenn handlet dagligvarer for 215 milliarder kroner i fjor, en økning på 6,8 prosent fra 2022, ifølge analyseselskapet. Kiwi var 0,3 prosentpoeng større enn Rema 1000 i 2023.

Meny mistet flest

Meny var kjeden som mistet flest kunder. Deres markedsandel sank fra 10,2 til 9,3 prosent. Coop Megas markedsandel gikk tilbake med 0,2 prosentpoeng til 3,1 prosent.

Norgesgruppen, som blant annet eier Kiwi og Meny, går samlet sett fram med 0,1 prosentpoeng. Coop går tilbake 0,3 prosentpoeng, og Reitangruppen øker med 0,3 prosentpoeng.

I sin pressemelding om rapporten skriver NielsenIQ at dagligvaremarkedets omsetning vokste med 6,9 prosent i 2023, men at denne økningen kommer som følge av prisvekst. Lavpris blir stadig viktigere og står nå for 71,9 prosent av omsetningen, mot 23,3 prosent for bredsortiment og 4,8 prosent for nærbutikker.

Færre bensinstasjoner og kiosker – flere verdibutikker

Kjedenes egne merkevarer har 20,2 prosent av omsetningen, ett prosentpoeng mer enn i 2022. Rapporten inkluderer også såkalt servicehandel, som i hovedsak inkluderer kiosker og bensinstasjoner.

Det er nå 926 bensinstasjoner i Norge, 37 færre enn i 2022, men de omsetter for ca. det samme som før. På kiosksiden var det 83 færre kiosker ved utgangen av 2023 enn året før, og på fem år har det blitt nesten 16 prosent færre.

Dagligvarehandel på nett har økt med 9,9 prosent til 5,5 milliarder kroner, og netthandelen står nå for 2,2 prosent av totalomsetningen. Verdibutikker som Normal, Rusta og Nille har en dagligvareomsetning på 16,1 milliarder kroner, og vokser med 10,6 prosent. Også antallet butikker øker med 47 til 824.