– Vi ruster ikke opp fordi vi ønsker krig. Vi ruster opp fordi vi ønsker å unngå det, sa Frederiksen på en pressekonferanse onsdag.

– Det er ingenting her og nå som tyder på en trussel mot Danmark. Men situasjonen er alvorlig, og det vil den fortsette å være i lang tid.

Opprustingen vil blant annet også bety at Danmark kommer til å bruke 2,4 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar, sier statsministeren.

Det er mer enn målet på 2 prosent satt av forsvarsalliansen Nato.

– I Nato-alliansen skal ingen kunne klare seg selv. Men alle skal kunne klare seg mer selv. Danmark må ikke være et land som er skjermet av andre, sier Frederiksen.

Øker budsjettet

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen varsler at forsvarsbudsjettet skal økes med 40,5 milliarder danske kroner de neste fem årene. Det tilsvarer omtrent 62,4 milliarder norske kroner.

– Vi skal styrke dansk sikkerhet og forsvar fortere enn vi trodde, sier Poulsen, og varsler også mer pengestøtte til Ukraina. Den vil være på 4,4 milliarder danske kroner i 2024.

Frederiksen sier at Nato krever at Danmark skal kunne stille med en brigade på opptil 6000 soldater, og at landet i større grad må kunne forsvare seg mot luftangrep.

Vil utvide verneplikten

Frederiksen varsler også en utvidelse av verneplikten, og sier regjeringen ønsker full likestilling mellom kjønnene i forsvaret. I tillegg ønsker regjeringen at verneplikten skal vare lengre.

– De fleste tilbyr en verneplikt på fire måneder. Det er knapt nok tid til å lære hverandre å kjenne, sier Frederiksen.

Poulsen sier at verneplikten nå skal utvides til elleve måneder, og at de ønsker å øke antallet som avtjener verneplikt, til 5000.

I 2023 avtjente omtrent 4700 unge dansker verneplikten. Kvinner kan melde seg til å avtjene verneplikt i Danmark, men er ikke forpliktet til det slik menn er.