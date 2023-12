– Det er huseier som skal sørge for å sikre egen eiendom, både mot takras og glatte fortau.

Det sier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim i Ålesund til Sunnmørsposten.

Politistasjonssjef Oddbjørn Solheim i Ålesund. Foto: Marius Simensen / Arkiv

Travel helg

Ortopedisk avdeling ved sjukehuset i Ålesund fikk det sist helg svært travelt da det kom litt snø som la seg oppå isen på mange fortau og gater i byen.

Oddbjørn Solheim sier at det er streket under i Ålesund sine politivedtekter hvem som har ansvar for å sikre fortauene:

Rydde og strø

– I vedtektene står det at huseier er forpliktet til å rydde fortauene etter snøfall, og strø når det blir glatt.

– Hva med gatene?

– De er i hovedsak kommunale i Ålesund, og da er det kommunen sitt ansvar å brøyte og strø der, svarer politistasjonssjef Oddbjørn Solheim.