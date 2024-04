I 09-tiden mandag morgen var byggleder Roar Vikhagen, kontrollingeniør Dag Christian Ugseth og overingeniør Marit Gjørva på plass med drone i bunnen av Trollstigen for å undersøke rasområdet.

– Vi er på plass nå, og drona er ute og flyr. Etterpå vil vi analysere bildene, sa byggleder Roar Vikhagen i 09-tiden mandag morgen.

Nå har imidlertid fylkeskommunen valgt å trekke seg ut av området etter at de med drone observerte en bruddkant med små steinras.

– Det buldrer og raser og er ikke et område vi ønsker å være i. Derfor har vi tatt folket ut av området, opplyser byggleder Roar Vikhagen.

Han oppfordrer folk til å holde seg unna. Under befaringen observerte de folk ved rasstedet, de fikk raskt klar beskjed om å returnere.

– Når det er såpass aktivt, fraråder vi folk å gå der.

Fylkeskommunen holdt seg i utkanten av rasområdet under befaringen.

– Det var ingen dramatikk sånn sett, men vi valgte å trekke oss ut. Vi tar heller en ny vurdering i morgen tidlig når det fremdeles er kaldt i fjellet, opplyser Vikhagen.

Snøsmeltingen er i gang og det er en del vann som renner nedover fjellet. Det kan føre til flere ras.

– Vi vil ikke gjøre noe i området før vi vurderer det som trygt nok. En vurdering vi får ta litt dag til dag, avslutter han.

Fylkeskommunen med kontrollingeniør Dag Christian Ugseth og overingeniør Marit Gjørva er på plass for å få et overblikk over rasområdet. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Det var fredag kveld at turgåere registrerte at det hadde gått et større ras mellom Kløvstien og bunnen av Trollstigen. Store steiner lå i veibanen, og deler av veien har blitt utsatt for store ødeleggelser som følge av hendelsen.

Fylkeskommunen jobbet mandag morgen med å kartlegge rasområdet for å se om det er sannsynlig at det kan komme flere ras.

– Vi kommer ikke til å rydde opp noe der før en geolog har undersøkt området. Dersom det ikke er noe som tyder på at vi kan vente flere ras, vil vi starte oppryddingen, informerte Ugseth lørdag formiddag.