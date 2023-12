Mannen, som er i 20-årene, erkjente straffskyld da rettssaken startet i Trøndelag tingrett mandag, skriver E24.

Underslaget fant sted mellom desember 2022 og januar i år, ifølge tiltalen. Mannen er også tiltalt for å ha hvitvasket store deler av utbyttet.

Han var innleid som vikar ved hovedkontoret i Sparebank 1 SMN i Trondheim da underslagene ble begått.

Alarmen gikk seks ganger

Seks ganger gikk alarmen internt i bankens hvitvaskingsavdeling på grunn av det han gjorde, men han forklarte til kollegene at han holdt på med en test.

Dette kom fram da statsadvokat Eli Reberg Nessimo holdt sitt innledningsforedrag i retten, skriver Adresseavisen.

I innledningsforedraget kom det videre fram at tiltalte sa opp jobben i Sparebank 1 SMN tre dager før banken gikk til politianmeldelse.

Da hadde han i en periode på rundt en måned overført nær 75 millioner kroner mellom egne kontoer, og hvor størsteparten ble ført videre ut av banken.

Avslørt etter en måned

– Det gikk over en måned fra det første underslag til saken ble oppdaget, og det er naturlig at man spør seg hvorfor, sa Nessimo i innledningsforedraget, men hun presiserte at banken ikke er på tiltalebenken.

Brorparten av utbyttet fra underslaget skal ha gått tapt gjennom investeringer i finansielle instrumenter med skyhøy risiko gjennom et tysk meglerhus, skriver E24.

– Det overordnede spørsmålet i denne saken er hvordan en vikar i 20-årene, med en treårig bachelor i økonomi, gjentatte ganger kunne underslå banken for store summer, uten å bli stoppet, sier tiltaltes forsvarer, advokat Christian Wiig.