Monica Molvær (H) har utallige ganger sitert Aasen som visstnok mente at nynorsk ikke skal påtvinges folk. Tirsdagens debatt ble intet unntak. Geir Ove Leite (Ap) hadde også funnet fram til et sitat han mente passa til språkdebatten: «Det er snart gjort å stupa - seinare å standa opp».

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) hadde ingen sitat på lager, men han var glad for at det snart vil være noen andre som kan smykke seg med tittelen «verdens største nynorskkommune». Og posisjonen kan også hake av for et innfridd valgløfte.

Det var et nesten enstemmig formannskap som vedtok språknøytralitet. Bare SVs Anders Lindbeck stemte imot.

Geir Ove Leite ville heller ikke ha på seg at Arbeiderpartiet på noe tidspunkt har programfesta at Ålesund skal være en nynorskkommune.

– Vi har bare holdt oss til intensjonsavtalen mellom de fem kommunene som slo seg sammen. Når Haram er ute, mener vi det er naturlig at vi blir språknøytrale, mente Leite. Han hadde også en del tilleggspunkt til kommunedirektørens forslag, men disse ble stemt ned.

Det er kommunestyret som skal gjøre det endelige vedtaket, men mye tyder vel på at formannskapets vedtak blir stående. I praksis betyr det at kommunen skal være språknøytral der det er valgfritt for de ansatte å bruke både nynorsk og bokmål. Kommunen skal også melde seg ut av Landssamanslutninga for nynorskkommunar. Dermed er det noen kroner å spare også.