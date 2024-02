Han ble pågrepet bak rattet og mannen var ruset. Vedkommende er satt i arrest i påvente av avhør. Mannen er i slutten av 20-årene, opplyser politiet.

Politiet fikk melding klokka 03.20 om at en eier meldte bilen sin savnet fra Brunholmgata.

– To biler i et parkeringshus ble forsøkt stjålet ved et parkeringshus i Brunholmgata 5. To gjerningspersoner var involvert. En av gjerningspersonene rygget en av de stjålne bilene i en vegg. Den andre fikk ikke start på bilen

Det forteller Arild Reite ved politiets operasjonssentral.

Biltyvene har forsøkt å stjele hver sin bil, men politiet pågrep biltyvene i parkeringshuset. Begge er kjenninger hos politiet. Én ble tatt vare på av helsevesenet og den andre ble satt i arrest.

– Én bil fikk en del materielle skader etter sammenstøtet med parkeringsveggen, forteller Reite.