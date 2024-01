Grethe Aasved er administrerende direktør ved St. Olavs hospital i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Det er snart et år siden Statens helsetilsyn hadde tilsyn på St. Olav.

Til tross for feilretting og forbedring av Helseplattformen, ingen av de fire områdene som Statens helsetilsyn har krevd korrigert er lukket. Det skriver sjukehuset i et brev til Helsetilsynet.

Det er derfor fortsatt behov for betydelig økt bemanning for å ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig drift, ifølge administrerende direktør Grethe Aasved.

– Motløshet og resignasjon

Feilene beskrives først og fremst som feil i den tekniske løsningen.

– Tilbakemeldingene fra organisasjonen er at det går for sakte i arbeidet med feilretting og forbedringer i løsningen, da ansatte merker lite til endringer i hverdagen. Dette medfører økende motløshet og resignasjon i organisasjonen. Det er derfor bekymringsfullt at antall åpne feil fortsatt øker og at løsningstid oppleves som lang, skriver Aasved.

Svekka tillit

Antall alvorlige hendelser meldt til Helsetilsynet er fortsatt det doble, sammenlignet med før Helseplattformen ble innført.

Antall avviksmeldinger knyttet til legemidler er fortsatt for høyt, selv om de ser forbedringer.

Sjukehuset har ikke full oversikt over egen aktivitet, fristbrudd og henviste pasienter.

– Både i november, desember og januar er det avdekket nye alvorlige feil og svikt i meldingsutveksling og legemiddelinformasjon. St. Olavs hospital har gjentatte ganger denne høsten fått forsikringer om at feil er rettet og at det ikke lenger er risiko for svikt i meldingsutvekslingen. Når det da fortsatt avdekkes nye feil, svekkes tilliten til systemet både blant ansatte og pasienter, noe som i seg selv er en risiko og medfører betydelig belastning og merarbeid for ansatte, skriver Aasved.

Situasjonen er ikke bærekraftig, og det er nødvendig at sjukehuset så raskt som mulig, og senest innen 30. juni, kan ivareta pasienter og ansatte uten kompenserende tiltak, skriver direktøren.

Helse Møre og Romsdal skal etter planen innføre Helseplattformen i slutten av april. Onsdag har ledelsen i helseforetaket ikke anledning til å kommentere brevet.