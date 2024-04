Det har i snart et år vært planlagt at man skal undersøke om cruisehavna i Ålesund sentrum bør flyttes – enten helt eller delvis.

Ålesund kommunestyre vedtok å be en såkalt mulighetsstudie på forsommeren i fjor.

Klar til høsten

Kommunedirektøren fikk i oppdrag sammen med blant andre Ålesundregionens havnevesen og Sørsida utvikling å utforme konkurransegrunnlaget, et arbeid som pågikk i fjor høst.

Nå er det klart at Asplan Viak er valgt som leverandør for denne mulighetsstudien, melder Ålesund kommune på sin nettside.

– Jeg er glad for at vi har fått en kompetent leverandør av studien som har erfaring fra tilsvarende prosesser, sier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal i en pressemelding.

Ifølge Ålesund kommune er arbeidet i gang og en rapport skal være ferdig til høsten.

Delte meninger

Diskusjonen om å flytte hele eller deler av cruisetrafikken i Ålesund fikk nytt liv på forsommeren i fjor.

– Endelig kom denne saken, utbrøt MDGs Jarle Haugen Steffensen, som lenge har etterspurt en slik undersøkelse.

Ålesund-arkitekt Morten Løvseth laget en rekke skisser som viste hvordan han mener byen kunne blitt dersom man flyttet cruiseskipene til kaia på nordsida av byen.

Ålesund-arkitekt Morten Løvseth presenterte i høst sine skisser, cruiseskipene ligger til kai på nordsida, fra Skansekaia (til høyre) og videre bortover. Ikke alle var like begeistra over dette. Foto: MORTEN LØVSETH

Andre har vært langt mer kritiske. Havnefogden er bekymret for konsekvensene for næringslivet og havna, og da saken først ble kjent uttalte han at det heller ikke finnes andre alternativ.