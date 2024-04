Hør andre russespesial her:

I andre episode starter vi diskusjonen om noen helt konkrete påstander om russen sitt rykte.

Det første temaet er pengebruk. Guttene på russebussen «TRACHT MAN 2024» fortalte til Sunnmørsposten at de har brukt «et par millioner i hvert fall» på bussen sin, fordelt på 31 gutter. Røft regnet blir det 64.000 kroner per hode.

– Ligger dere i det samme økonomiske sjiktet som dem?

– Jeg tror jeg ligger over, forteller Edvard Brudeli, som er visepresident på Spjelkavik videregående skole.

Vi spør: Er det nødvendig å bruke så mye penger på russetida?

Videre diskuterer vi inkludering.

Kan det økonomiske aspektet føre til at unge, som ikke har råd til å være med på buss eller bil, blir ekskludert?

Hva tenker de om forslaget om å forby russeklær på skolen, for å hindre ekskludering?

Eller at Jonas Gahr Støre har sagt at russetida har kommet ut av kontroll, noe som må tas tak i, for eksempel ved å flytte den til etter eksamen? For hva tror russepresidentene selv at russetida kommer til å gjøre med egne karakterer?

Denne gjengen utgjør stemmene du får høre i russespesialene. F.v.: Mirjam Ulstein i politiet, Edvard Brudeli, programleder Aleksandra Olsen, Solveig Ørstenvik og Aurora Jørgensen. Foto: Staale Wattø

