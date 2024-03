I 2012 vedtok FNs generalforsamling å gjøre 20. mars til den internasjonale dagen for lykke.

Siden har dagen blitt markert, for å understreke at lykke og velvære er et universelt mål for alle mennesker.

FN lager hvert år en lykkerapport, der land rangeres etter hvor lykkelig befolkningen er.

I fjor havnet Norge på sjuendeplass, for noen år siden var vi på topp.

I anledning dagen spurte Sunnmørsposten fem på gata i Ålesund:

– Hva gjør deg lykkelig?

Sykkelkompiser Magne Jan Vik (t.v.) og Jan Petter Larsen, her på byfjellet Aksla i Ålesund. Foto: Lars Inge Skrede

Magne Jan Vik (56) og Jan Petter Larsen (58)

De er sykkelkompiser og tidligere kolleger. Vi treffer dem ved Fjellstua, der de nyter utsikten og en god prat.

– Norge er et bra land å leve i. Vi har fred, frihet og fantastisk natur.

Det er et svært godt utgangspunkt for lykke, mener Magne Jan Vik og Jan Petter Larsen.

På sykkelturen diskuterer de alt fra jobb til verdensproblemer, og får god trening attpåtil.

Begge reiser på årlige sykkelturer sammen med kompiser, i Norge og i utlandet.

Kameratskap og opplevelser i den forbindelse, gir dem mye.

En kosetur fra Spjelkavika, opp på Aksla og kanskje ut på Hessa er også gull – i hverdagen hjemme i Ålesund.

– Det handler også om å holde seg i noenlunde fysisk form, det er viktig. Syklingen gir også mentalt overskudd. Det gjør oss lykkeligere, sier de.

Med sykkelen får de mange flotte naturopplevelser, noe som også får fram godfølelsen i livet.

– Vi er heldige som bor i en liten bit av verden som mange vil reise til for å oppleve bare én gang i livet.

Å finne lykken handler også om innstilling, mener de.

Det er nok av trivielle ting man kan fylle problemboka med – eller ikke.

– Man velger mye selv hva man vil fokusere på.

Lill Rustad elsker blomster og hage, og å gjøre noe for andre. Hun leder Ålesund og omegn hagelag, som er kåret til «Årets hagelag 2024» i Møre og Romsdal. Foto: Lars Inge Skrede

Lill Rustad (60)

– Jeg gleder meg over å få ting til og skape noe. Og være 60 år og frisk nok til å kunne jobbe, holde på i hagen og gå en tur.

Lill Rustad var inntil nylig hovedverneombud i Ålesund kommune.

Nå har hun fått seg ny jobb – som leder av Fagforbundet i Ålesund.

Det å være ønsket til nye oppgaver i arbeidslivet – og kunne være til nytte – betyr mye for henne.

– Jeg liker å ta vare på folk og lytte til mennesker som trenger forståelse.

Å ha barn og barnebarn er også en stor kilde til lykke i livet, sier hun.

Lill er også leder for Ålesund og omegn hagelag.

Sist helg ble de kåret til «Årets hagelag» i Møre og Romsdal.

Å holde på med planter og blomster gir henne lykkefølelse.

Å følge årstidene, lære av feilene fra i fjor – og glede seg til det som kommer.

Hjemme på gården på Emblem arrangerer hun hagemarked to ganger i året.

– Jeg liker å stille opp og gjøre andre glad.

– Men jeg kan også kose meg i mitt eget selskap. Å gå en tur i nabolaget, med ei lydbok på øret og bare slappe av.

Iman Mohammed (t.v.) og Shukuru Damasi kommer opprinnelig fra land som ligger i motsatt ende av lykkeskalaen, enn det Norge gjør. De er svært takknemlige for sitt nye liv her i landet. Foto: Lars Inge Skrede

Iman Mohammed (28) og Shukuru Damasi (19)

Iman og Shukuru bor i Ålesund og er elever ved Voksenopplæringen i Ålesund.

De kommer opprinnelig fra Etiopia og Kongo. Begge har bodd i Norge i om lag to år.

– Det gir oss lykke å bo i et land som har fred og frihet, likhet blant folk og gratis skole og helsevesen.

– Vi er svært glade og takknemlige over å kunne bo i et så godt land som Norge, sier de.

– I hjemlandet mitt måtte jeg slutte på skolen. Da jeg fikk begynne på skole igjen her i Norge, startet jeg å drømme om mange ting.

– Norge gir oss mange muligheter. Og her kan man gå trygt ute, både om natta og om dagen, sier Iman.

– Og her slipper mamma og pappa å ha så mye stress hele tiden, for å kunne hjelpe meg, sier Shukuru.

Hun får ellers lykkefølelse av å være med venner og hjelpe folk som trenger det.

For begge gir det livsglede å kunne gå på skolen hver dag. Lære språk og mye annet, og bli kjent med folk fra andre kulturer.

– Det er veldig fint å bo i et land med årstider, flott natur og mye fin utsikt. I påska skal jeg gå på ski, sier Iman.