Den utanlandske statsborgaren i 30-åra nekta straffskuld då han møtte i Møre og Romsdal tingrett nyleg.

Han har førarkort frå heimlandet, men fyller ikkje krava for helseattest i Norge, og mista for ei tid tilbake førarretten.

Trass fleire purringar leverte ikkje mannen inn førarkortet, og politiet måtte til slutt hente det.

Fleire samtaler med politi

No er mannen funnen skuldig i å ha køyrt bil seks gonger utan førarkort.

Han er i løpet av 11 månader tatt fleire stader på ytre søre Sunnmøre, i Rauma og Ålesund.

Den eine gongen blei han også tatt i fartskontroll, i 86 km/t i ei 60-sone.

Retten har dømt mannen til fengsel i 27 dagar, utan vilkår. Han må også betale 3.000 kroner i sakskostnader.

For vel eitt år sidan blei han dømd for å ha køyrt utan førarkort tre gonger. I løpet av halvtanna år er han altså dømd for dette til saman ni gonger.

Ifølgje dommen har politiet gitt mannen beskjed fleire gonger om at han ikkje har løyve til å køyre bil i Norge. Dei har hatt fleire samtaler med han om at det ikkje er nok å ha erklæring frå lege i heimlandet.

Det krevst lege med norsk autorisasjon for å få godkjent helseattest.

– Manglande respekt

Retten refererer til dommen i fjor og gjentek at mannen viser totalt manglande respekt for vegtrafikklovgivinga. Då må det reagerast strengt.

Det blir også vist til Høgsterett som har uttalt seg om reaksjonen for slike lovbrot:

Høgsterett uttaler at «grensen mellom betinget og ubetinget fengsel ved gjentatt kjøring uten gyldig førerkort ikke kan avgjøres på grunnlag av antall lovbrudd alene, men at den normalt går ved fem-seks tilfeller».