Detaljer om løsningen er ikke kjent.

– Etter en forsinkelse kom vi over hindrene gjennom Qatars og Egypts kontakt med begge sider. 39 palestinske sivile settes fri i kveld, mens 13 israelske gisler får forlate Gazastripen i tillegg til sju utlendinger, skrev Qatars' utenriksdepartements talsperson Majed Al Ansari i en melding på X/Twitter.

Hamas bekrefter løslatelsene og ga uttrykk for takknemlighet til Qatar og Egypts' innsats. Fra israelsk side meldes det om «forsiktig optimisme» etter meldingene, skriver Times of Israel.

Meldingen om at det var enighet om løslatelsen av gisler, kom etter en kaotisk kveld.

Fram og tilbake

Først meldte Hamas' væpnede fløy at de avtalte løslatelsene var i gang.

– Qassam-brigadene har begynt å overføre den andre gruppen israelske fanger til Røde Kors i Khan Younis. Det er 14 av dem, sa en Hamas-kilde til nyhetsbyrået AFP.

Etter kort tid kom det imidlertid kontrabeskjed. Hamas beskyldte Israel for ikke å oppfylle avtalevilkårene. En talsperson sa at gruppa utsatte den andre runden av løslatelser fram til Israel forpliktet seg til å slippe nødhjelp fram til den nordlige delen av Gazastripen.

Uttalelsen ble lagt ut på meldingstjenesten Telegram, ifølge Al Jazeera.

Hamas sa at 65 lastebiler med nødhjelp er kommet fram til Nord-Gaza.

– Det er under halvparten av det som var avtalt, sa talsperson Osama Hamdan. Ifølge Hamas har totalt 340 lastebiler med nødhjelp kommet seg inn på Gazastripen siden fredag.

Egypt og Qatar

Det ble også meldt at det var uenighet om kriteriene for utvelgelse av fanger som skal løslates fra israelske fengsler.

I løpet av kort tid ble Qatars og Egypts forhandlere koblet inn for å forsøke å løse konflikten og få løslatelsene i gang igjen. Like før klokka 20 norsk tid ble det bekreftet både fra palestinsk og qatarsk hold at floken var løst.

Israel framholder på sin side at de overholder våpenhvilen.

– Det er en forsinkelse i løslatelsen av gisler. Jeg vil ikke på noen måte gå inn på hva den væpnede fløyen av terrorgruppen Hamas sier. Denne situasjonen håndteres åpenbart på høyeste hold i Israel, sier den israelske militærtalsmannen Olivier Rafowicz til franske BFM TV.

Bortført fra kibbutz

Røde Kors-komiteen brakte i går den første gruppen gisler til Egypt. Derfra ble de brakt videre inn i Israel og gjenforent med sine familier.

Ifølge den israelske avisa Haaretz ble de fleste gislene som skal løslates lørdag, bortført fra kibbutzen Be'eri. Her ble et stort antall av beboerne drept i Hamas-angrepet 7. oktober.

Løslatelsen av israelske gisler på Gazastripen, samt løslatelse av palestinske fanger fra israelske fengsler, inngår i avtalen mellom Israel og Hamas om en midlertidig våpenhvile som trådte i kraft fredag morgen.

Våpenhvilen skal i utgangspunktet vare i fire dager. Egyptiske kilder sa lørdag at det var kommet «positive signaler» fra alle parter om at våpenhvilen kan bli forlenget – med en eller to dager.