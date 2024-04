I tillegg deltar fregatten KNM Otto Sverdrup, som for tiden inngår i Natos stående fregattstyrke, skriver Forsvaret i en pressemelding.

Totalt deltar 15 fartøy og seks luftenheter i øvelsen. Den foregår i Nordsjøen mellom Norge, Island og Færøyene og går ut på å gjennomføre effektiv antiubåtkrigføring i krevende nordiske farvann.

– Vi gjennomfører et avansert treningsprogram som gjør at alle deltakende nasjoner og enheter, er rustet for relevante utfordringer i dagens sikkerhetspolitiske bilde. Samarbeidet med Nato-allierte i det maritime domenet er en viktig komponent i Natos overordnede innsats til å avskrekke aggresjon, sier sjef i marinen, flaggkommandør Trond Gimmingsrud.

Øvelsen varer fra 26. april til 10. mai.