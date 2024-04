Nominasjonskomiteen for Høyre i Møre og Romsdal har kartlagt hvilke politikere fra stortingsvalglista fra 2021 som ønsker renominasjon til valget i 2025.

Sist gang sto Monica Molvær på plass nummer tre, etter Helge Orten (Molde) og Vetle Wang Soleim (Smøla). Begge de to har takket nei til gjenvalg. Molvær er nå varaordfører i Ålesund, og sitter også på fylkestinget.

I 2021 fikk Høyre inn kun én stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal.

– Når jeg nå har sagt ja, så betyr det at jeg har lyst på Stortinget. Så målet må jo være å få sikker plass. Men nå må partiet ha sin prosess først, skriver Molvær i ei melding til Sunnmørsposten.

Motivasjonen sin begrunner hun slik:

– Regjeringa sin skattepolitikk har gjort store skader for norsk eierskap og lokal verdiskaping. I tillegg har folk blitt fratatt mulighet til å velge helsetilbud som passer dem best av offentlig eller private alternativer. Dette er noe av det jeg ønsker å kjempe for dersom jeg får mulighet til å representere Møre og Romsdal på Stortinget.