I tredje episode av russespesialene fortsetter vi diskusjonen om helt konkrete påstander om russen sitt rykte.

Med meg i studio har jeg tre russepresidenter som er enige om at russen har fått et ufortjent dårlig rykte. Men er det så rart, egentlig?

Hvorfor har grove sangtekster, og drøye bilder og loger blitt symbolet på russ?

Ble gutta på russebussen «Slopestyle», som har en tegning av en toppløs jente på sida av bussen, stressa når russebussen fra Bryne ble anmeldt for sin omstridte illustrasjon av «eksplisitt seksualisert karakter»?

Russerebussen natt til 17. mai har de siste årene fått et dårlig rykte på bakgrunn av sine drøye oppgaver. Hvilke grep tar russepresidentene for å sikre at årets russerebus ikke skal gå over stokk og stein?

