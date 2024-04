På sørsida av Ålesund sentrum, i Kipervika ved Sjøgata, planlegges en ny bydel. Statens vegvesen og Sørsida Utvikling har blant annet signert en intensjonsavtale om at steinen som sprenges ut under byggingen av Lerstadtunnelen, skal brukes til å fylle ut i sjøen for å kunne bygge den nye bydelen.

Samtidig skal Sjøgata få en nødvendig oppgradering, ifølge en pressemelding.

Ett av målene for Sørsideplanen i Ålesund er å øke antallet fastboende i sentrum. Dette vil Sørsida Utvikling tilrettelegge for ved å gi mulighet til å bygge opptil 200 nye boliger på den nye utfyllingen i sjøen.

Selskapet har publisert nye skisser, som er laget av JAJA Arcitects. På disse er det tegnet inn boliger, havnepromenade, uteservering, grøntarealer og sittesoner utendørs.

– Alt er planlagt i tråd med den vedtatte reguleringsplanen, men for å komme i gang, gjenstår det å bli gjort nødvendige avklaringer med Ålesund kommune og Havnevesenet. Planen er at Statens vegvesen vil starte sitt arbeid med utfylling til høsten, står det i pressemeldingen.

Når Sørsida Utvikling har fått de nødvendige avklaringer, vil datterselskapet Kipervika Eiendom begynne å henvende seg til markedet for utvikling av den nye bydelen.