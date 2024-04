– Det kan jeg avkrefte at det er. Det er to systemer som ikke snakker sammen som de skal, sier pressevakt Helene Wattanapradit Jensen i Avinor til NRK.

NSM opplyser til NTB at de ikke har mottatt noen informasjon som knytter dem til det som skjer over luftrommet i Sør-Norge.

Luftrommet over hele Sør-Norge er stengt torsdag morgen som følge av en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral. Norwegian har fått beskjed om at det vil være stengt til klokken 11, men Avinor har ikke opplyst et tidspunkt.