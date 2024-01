E24 og Aftenposten skriv at forpliktinga for dei aller fleste fell bort etter fem år utanlands. Dei skriv at nær 50 superrike nordmenn som utvandra i 2022, drog frå skatteforpliktingar på over 40 milliardar kroner. Talet kjem frå Skatteetaten.

Skatteplikta gjeld for den anslåtte urealiserte gevinsten av sal på aksjar dei eigde før dei flytta ut.

Kjell Inge Røkke står åleine for rundt 14 milliardar kroner av skatteforpliktingane. Han flytta til liks med fleire rikingar til Sveits. Røkke har ikkje ønskt å kommentere skatteforpliktinga.

For dei fleste, blant dei Røkke, fell betalingsplikta bort etter fem år. Dette er avhengig av at dei held fram med å vere skattemessig busette i utlandet i alle dei fem åra og ikkje sel aksjane sine i den perioden.

For dei som har utvandra etter november 2022, gjeld likevel skatteforpliktinga ut livet.

