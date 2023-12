Dette på grunn av en krevende smittesituasjon med fulle sengeposter ved sjukehuset.

I ei pressemelding oppfordrer klinikksjefene Elisabeth Siebke og Siri Beate Talseth-Frilund besøkende om å vurdere strengt nødvendigheten av å besøke pasienter.

– Oppfordringen gjelder for besøkende til medisinske og kirurgiske sengeposter, samt kreftsengeposten ved sykehuset. Vi har iverksatt ulike tiltak internt ved sykehuset, men vi trenger også hjelp av publikum for å unngå smittespredning. Besøk ved sykehuset bør utsettes ved symptom på smittsomme infeksjonssykdommer, eller sykdom i nær familie. Dette for å unngå å smitte allerede sårbare pasienter og ansatte ved sykehuset med infeksjoner, skriver Siebke og Talseth-Frilund i pressemeldinga.

Klinikksjefene presiserer at sykehuset har satt i verk nødvendige smitteverntiltak og at pasienter som trenger sykehusinnleggelse tas imot som vanlig.

Det blir gjort en ny vurdering av smittesituasjonen på sjukehuset fredag morgen.