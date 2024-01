Ein mann og ei kvinne i 30-åra blei i oktober i fjor arrestert på ein parkeringsplass utanfor kjøpesenteret på Moa i Ålesund. I bilen fann politiet ei rekkje kostbare varer som paret hadde stole frå ulike butikkar.

No har Møre og Romsdal tingrett dømt begge til fengsel i eitt år og tre månader for ei rekkje tjuveri.

1 / 3 Politiet tok beslag i veska som blei brukt til tjuveria.





Mobile vinningskriminelle

Verken mannen eller kvinna har tilknyting til Norge, og retten festar ikkje lit til forklaringa deira om at dei kom til Norge for å sjå nordlyset.

Retten finn bevis for at dei to har stole varer for til saman rundt 200.000 kroner.

Tjuveria har skjedd i tre periodar. Dei fleste tjuveria har skjedd på Moa, men paret er også dømd for liknande forhold på Gjøvik og i Verdal. Eit overvakingskamera på ein butikk i Molde viser at dei tiltalte også har vore der, men etter retten si vurdering er det tvil om dei tok varer derifrå og dei er difor frifunne.

Tjuveria har ifølgje retten eit profesjonelt preg, og det er funne bevis for at mannen og kvinna er mobile vinningskriminelle.

Dei to tiltalte er ikkje tidlegare straffa i Norge, men begge er tidlegare straffa i andre europeiske land for tjuveri.

Internasjonal straffehistorikk viser at mannen er domfelt to gonger for tjuveri i Italia. Kvinna er tidlegare dømd for tjuveri til saman åtte gonger i Spania, England, Italia og Sverige.

Slik opererte paret

Tjuveria er gjort i samarbeid mellom mannen og kvinna. Og i dommen kjem det fram at for å lykkast med tjuveria nytta dei ei veske som er innretta og tilpassa slik at alarmar ikkje blir utløyste.

(Sjå video øverst i saka)

Sikkerheitsansvarleg ved Amfi Moa vitna i retten og forklarte at dei tiltalte blei fanga på overvakingskamera på fleire butikkar. I perioden paret har vore på kjøpesenteret har det forsvunne varer frå fleire butikkar.

I hovudsak handlar de om dyre elektronikkvarer.

Den sikkerheitsansvarlege hadde merka seg at paret handla etter ein bestemt modus:

Mannen går inn i aktuell butikk medan kvinna blir sitjande i bilen. Han samlar varene og går så ut av butikken. Når mannen er komen ut, går kvinna inn i butikken og puttar varene i ei veske.

Kvinna går så tilbake til bilen og set frå seg varene i bilen.

På overvakingskamera har ein også sett at dei snakkar hyppig i telefon når dei er inne i butikken. Dei tiltalte stadfesta i retten at dei hadde kontakt for å avtale kva varer dei skulle ta.

Kan inndra bilen

Retten skriv at butikktjuveri er eit betydeleg samfunnsproblem. Allmennpreventive omsyn står difor sterkt ved vurdering av straff.

Dei to har vore varetektsfengsla sidan dei blei arrestert i oktober. Til frådrag i fengselsstraffa går difor 108 dagar som dei allereie har sona.

Retten har elles bestemt at staten kan inndra tjuvegodset, men også veska og bilen som blei brukt i samband med tjuveria.

Dessutan er mannen frådømd førarretten i Norge to år. Retten meiner det er klar samanheng mellom bilbruken og dei straffbare handlingane. Bilen var nødvendig for logistikk og transport.

Dersom mannen skal køyre bil i Norge igjen blir han pålagd å ta fullstendig førarprøve.

Paret tilstod det meste av det dei var tiltalt for, noko retten finn formildande.