Pengene gis til mindre byer utenfor ordningen med byvekstavtaler. Også Bodø får samme beløp.

De 15,5 millionene skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange i byområder som ikke er omfattet av byvekstavtalene.

– Dette er et løft for at Bodø og Ålesund skal bli grønnere byer med bedre fremkommelighet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Ålesund fikk også penger i 2022 og 2023. Byen oppfylte kriteriene for å få tilskudd begge årene.

– For å bli tildelt midler fra ordningen må byområdene forplikte seg til å nå nullvekstmålet for persontransport med bil. Det må også foreligge en bypakke som er behandlet i Stortinget. På denne måten legges det til rette for at tiltakene som finansieres gjennom tilskuddet, kan inngå som en integrert del av den øvrige klima-, miljø- og transportsatsingen i byområdet, forklarer Nygård.