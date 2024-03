Skilsmissen fra Haram gjør at skjenketidene må behandles på nytt, og skjenking til klokka 03.00 var også en klar lovnad fra den nye politiske makta. I første omgang er det Hovedutvalget for helse og omsorg som får saka på sitt bord neste uke, men de får ikke noen klar anbefaling fra kommunedirektøren.

To alternativ

Han legger fram ei innstilling i to alternativ der det ene er å beholde skjenketidene som ble vedtatt før Haram gikk ut. Dette begrunnes med at utvida salgs- og skjenketider fører til økt forbruk med tilhørende konsekvenser for folkehelsa.

Alternativ to er å utvide med én time, og kommunedirektøren skriver at dette ikke bare har negative sider.

Utelivsgjestene får selv bestemme hvor lenge de vil være ute og selv ta ansvar for eget alkoholforbruk. Utvida skjenketider kan også være positivt for næringslivet som med en ekstra time kan øke inntektene opp mot ti prosent.

Utestedene i Ålesund har rapportert at salget er mindre den siste timen og at det kan bety mindre knuffing i køer nå folk skal hjem.

Høring

Uansett hva politikerne kommer fram til, skal vedtaket ut på en fem ukers høringsfrist før kommunestyret gjør endelig vedtak.