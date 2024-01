Politiet rykker ut for å bistå Hovedredningssentralen (HRS) etter meldinger om en mulig brann om bord i ei ferje utafor Brattvåg, sier operasjonsleder Arild Reite i politiet til Sunnmørsposten klokka 16 mandag.

– Vi har informasjon om at at ferja «Aukra» har et røyktilløp som mest sannsynlig er på grunn av olje eller kjølesystemet. Vi beholder passasjerer om bord inntil videre, det er ikke superdramatisk, sier redningsleder Torgeir Espedal i HRS til Sunnmørsposten klokka 16.05.

– Det er to båter ved ferja nå, den ene holder ferja på plass siden ferja ikke har motorkraft, sier redningslederen.

Ferjas posisjon klokka 16.30. Foto: Skjermdump / MarineTraffic

Sender dykkere

Brannvesenet har rykket ut med mannskap fra Brattvåg, i tillegg er brannbåten «Vilje» på stedet, opplyser Petter Aksel Kirkebø ved 110-sentralen i 16.30-tida.

– Dykkere fra Ålesund er også på veg, sier han.

Ifølge meldinga som brannvesenet har fått, er det snakk om røykutvikling og ingen åpne flammer på ferja.

– Vi vet foreløpig ikke noe om hvor røyken kommer fra, sier Kirkebø.

Videre opplyser han at flere andre båter ligger inn mot ferja for å ha kontroll på framdrifta, så den ikke driver avgårde.

Saken oppdateres.