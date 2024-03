Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er under sterkt press. En av hovedårsakene er forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stort utslipp av næringsstoffet nitrogen og ulike miljøgifter.

43 kommuner og interkommunale selskaper blir nå tildelt midler for til sammen 20 prosjekter som skal redusere utslipp av nitrogen. Det opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

Kommunene som får midler ligger hovedsakelig i nedre del av nedbørsfeltet til Oslofjorden. Blant annet får Tønsberg renseanlegg IKS over 3,6 millioner kroner til et felles nitrogenrenseanlegg for Vestfold, og Drammen kommune får 3,7 millioner kroner til nytt regionalt renseanlegg ved Drammensfjorden.

– Det er nødvendig å redusere tilførslene av nitrogen til Oslofjorden så hurtig som mulig for at miljøtilstanden skal bli bedre. Vi har prioritert prosjekt som gir raskest mulig reduksjon av nitrogentilførselen til Oslofjorden og prosjekt der midlene kommer flere kommuner til gode, sier Miljødirektoratet-direktør Ellen Hambro i pressemeldingen.