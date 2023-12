De siste dagene har flere vitnesbyrd om voldtekter og annen seksuell vold i Hamas' angrep på Israel vekket sterke reaksjoner.

Beretninger og bevis samlet inn av israelske aktører tyder på at Hamas-krigere utførte seksuell vold mot kvinner flere steder i Israel 7. oktober, skriver nyhetsbyrået AP.

Israelsk politi sier de etterforsker saker som spenner fra gruppevoldtekter til likskjending, og en talsperson uttalte i forrige uke at de har samlet inn «over 1.500 sjokkerende og vanskelige vitneforklaringer».

Hamas har nektet for dette, og omtaler anklagene som «uverifiserte løgner».

Hørte rop

AP, og mange andre medier, er forelagt materiale og har snakket med kilder som befant seg i områder som ble angrepet av Hamas.

Nyhetsbyrået har snakket med Ron Freger, som overlevde angrepet på musikkfestivalen som Hamas gikk til angrep på. Han hørte en kvinne rope etter hjelp mens han lå i skjul, forteller han.

– De voldtar meg, de voldtar meg, ropte kvinnen, sier 23-årige Freger til AP.

Noen minutter senere hørte han et skudd, og kvinnens røst stilnet, forteller han.

Historien er ikke verifisert av andre kilder.

Unicef fordømmer

I en uttalelse på X skriver Unicef-leder Catherine Russell at fortellingene om seksuell vold er skrekkelige.

– De overlevende må bli hørt, få oppfølging og støtte. Påstandene må bli etterforsket grundig. Vi fordømmer kjønnsbasert vold og alle typer vold mot kvinner og jenter, skriver hun.

En sanitetssoldat som ankom et av de angrepne stedene, forteller til AP at han så seks lik med tegn på seksuelle overgrep. Sanitetssoldaten er ikke navngitt av AP. Samme beretning har CNN blitt fortalt.

Gruppen Leger for menneskerettigheter Israel, som også har kritisert Israels krigføring på Gazastripen, har uttalt at det er helt sikkert at seksuell vold fant sted. Direktør Hadas Ziv i gruppen sier det skjedde flere steder.

– Det vi ikke vet, og som politiet etterforsker, er om det var beordret og om det var systematisk, sa Ziv tirsdag.

FN vil etterforske

I november viste israelsk politi en video til internasjonal presse der en kvinne fortalte om en gruppevoldtekt hun hevder å ha vært vitne til på musikkfestivalen. Ansiktet til kvinnen som fortalte om hendelsen, var sladdet.

Også Washington Post omtaler hennes historie.

Tirsdag sa USAs president Joe Biden at beretningene var ufattelig grusomme, og han ba verdenssamfunnet komme med uforbeholden fordømmelse.

Historier som voldtektsofre selv har fortalt, er ikke kjent.

FN har åpnet etterforskning av krigsforbrytelser i både Israel og på Gazastripen. De ønsker å etterforske voldtektsanklager, men har sagt at Israel ikke ønsker å dele bevis med dem.

