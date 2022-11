Sigurd har vore ute på reise som fylkestingsrepresentant og Jagoda tar varmt imot han når han kjem heim. Foto: Kjellrun Åsebø

Éi telefonsamtale endra alt for Sigurd og familien: – Det var knusande å få ein slik beskjed

Sigurd Reksnes (45) og kona Jagoda (42) jobbar med å ta kvardagen tilbake for seg sjølve og familien etter at Sigurd fekk ein alvorleg beskjed i desember. Ein beskjed som gjorde at livet måtte nullstillast.