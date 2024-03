Svindelekspert Ida Marie Edholm i Nordea forteller i en e-post at svindlerne ringer eldre personer og sier de er fra Nordea, politiet eller Økokrim. De ringer ofte fra «spoofede nummer», det vil si at avsendernavnet- eller nummeret er manipulert slik at avsender framstår troverdig.

Store beløp

Ofrene blir forsøkt svindlet for mange hundre tusen kroner og lurt til å oppgi BankID-informasjon eller å bekrefte med BankID App eller mobil. Offeret kan også få beskjed om at pengene må flyttes over på en «sikker konto» og bli bedt om å overføre pengene til denne kontoen selv.

For å unngå å bli svindlet har Nordea disse rådene:

Aldri del BankID-informasjon eller kortinformasjon med andre, eller bekreft med BankID på app eller mobil på oppfordring fra andre. Ingen profesjonelle aktører vil ringe og spørre om dette.

Aldri overfør penger på oppfordring fra andre.

Legg på røret hvis du er i tvil.

Hvis du har blitt svindlet – ta kontakt med banken for å få sperret kort og BankID, og anmeld forholdet til politiet.

Også andre steder

I tillegg til at Nordea har fått meldinger om at eldre er blitt forsøkt svindlet i Ålesund, så har det også kommet slike meldinger fra bankkunder i Sarpsborg, Bergen, Sandvika og Asker.