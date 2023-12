Det bekrefter styreleder Remi Eriksen overfor Khrono.

– Det kalles inn til ekstraordinært styremøte ved NTNU så snart vi har funnet et tidspunkt hvor styret kan samles for å gjennomgå saken, sier han.

Det er ifølge Universitetsavisa Aksel Tjora som har tatt initiativ til møtet. Han er styremedlem valgt inn fra de faste vitenskapelige ansatte ved NTNU.

– Bakgrunnen for at vi ønsker dette møtet er saken med Anne Borg. Den får nå såpass mye oppmerksomhet i vår sektor. Så er det denne siste utviklingen med at hun har kommunisert med aktører i industrien for å forme et utspill for å påvirke ytringer fra våre ansatte. Vi har kjent på at NTNU og styret, som øverste organ, bør drøfte saken, sier Tjora til avisen.

Bakteppet er at Borg skrev et leserinnlegg i Dagens Næringsliv der hun gikk i rette med NTNU-forskerne Jonas Kristiansen Nøland og Martin Nødland Hjelmeland. NTNU-rektoren har etter leserinnlegget fått kritikk fra flere hold, blant annet Anine Kierulf, som ledet ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet.

Borg selv erkjenner overfor Khrono at innlegget i DN var uheldig.

– Jeg har reflektert og ser at debatten som kom i etterkant av innlegget mitt er helt berettiget. Jeg ville understreke behovet for et godt debattklima, men i stedet ble det oppfattet som at jeg prøvde å begrense ytringsfriheten. Jeg beklager at jeg kritiserte forskernes ordbruk. De er i sin fulle rett til å si hva de mener, sier hun.