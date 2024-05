De førstkommende dagene bringer ikke med seg det aller beste været for Ålesund og Sunnmøre, da en front vil passere over fredag kveld og lørdag, forteller vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg.

– Den kommer nok med ganske lite nedbør og sannsynligvis litt over ti grader på det meste.

Deretter er meteorologen ganske så sikker på godvær.

– Søndag til tirsdag ser det bra ut, med makstemperaturer over 15 grader og trolig en del sol.

Ørstingene måtte ta til takke med fire grader, lett regn og snø langt ned i fjellene i fjor. Foto: Svein Aam

17. mai

Med åtte dager igjen til nasjonaldagen presiserer Selberg at det er ulike prognoser i spill.

– Det som skjer nå er at det er et svakt, lite lavtrykk over Oslofjorden. Det har en front over Møre og Romsdal og er noe som vil skape en del usikkerhet.

Her er det uttrykk for noe regn på 17. mai.

– Det er lav sannsynlighet for mye nedbør og 40 prosent for noe nedbør, men det er fortsatt tidlig og vanskelig å si.

Han legger kjapt til at forrige prognose ikke hadde nedbør.

– Den hadde litt bedre vær. Det er ingenting som er bombastisk og sikkert. Her må man holde seg oppdatert. Jeg håper og tror uansett på oppholdsvær i Ålesund og på Sunnmøre på nasjonaldagen, sier Lars Andreas Selberg.