Sve vil ha svar fra samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om han har forståelse for at regjeringen kan bli politianmeldt etter enda en dødsulykke på E39 mellom Sula og Moa.

«Har samferdselsministeren forståelse for at dersom innbyggjarane politianmelder regjeringa og ansvarleg minister for tjenesteforsømmelser, når dei ansvarlege vel vitande har vore klar over at det vil bli fleire alvorlege ulykker, dødsulykker på Norges farlegaste vegstrekning E-39 Sula-Blindheim -Moa» er det skriftlige spørsmålet Sve nå har sendt til samferdselsministeren.

I redegjørelsen for bakgrunnen for spørsmålet hevder Sve at regjeringen toer sine hender i stedet for å utbedre vegstrekninger med mange dødsulykker.

«Når norske liv går tapt, med ein statsminister og ein samferdselsminister som veit klart og tydelig at det blir fleire alvorlege ulykker og dødsulykker på E39 Veibust-Blindheim- Moa, berre «toar sine hender» så er dette svært alvorleg» skriver Sve.

Vil ikke ha bompenger

Han er sterkt kritisk til hvordan Statens vegvesen opptrer i forhold til å få gjort noe med denne vegstrekningen.

Samtidig mener Sve det er fullstendig irrelevant at Frps daværende samferdselsminister Jon Georg Dale, i 2019 stoppet forslaget om at utbygging av denne strekningen skulle skje som en del av bypakke Ålesund.

– Det er fullstendig irrelevant hva som ble sagt eller gjort i 2017 eller 2019. Jeg forholder meg til det som ble vedtatt i Nasjonal transportplan i 2021. Der la vi inn utbygging av denne strekningen, sier Sve.

– Dessuten ville bypakken blitt på åtte milliarder kroner om denne strekningen skulle med. Det kunne ikke vi godta, legger Sve til.

Som avviser at en ny veg mellom Sula og Moa kan delfinansieres med bompenger.

– Vi mener alle veger med mange dødsulykker må utbedres uten bompenger på like linje med hvordan vi rassikrer veger uten å bruke bompenger, sier Sve.

Tre kilometer, fem dødsulykker

Sunnmørsposten har samlet alle dødsulykkene i trafikken på Nordvestlandet siden 2005 i et kart. Siden 2008 har det skjedd fem dødsulykker i et vegstykke på tre kilometer på Sulavegen. Tre av ulykkene har skjedd siden 2019.

Det er ett år siden forrige dødsulykke i området. Da døde en eldre mann i ei møteulykke ved Vikane. Naboer til ulykkesvegen gikk da ut i Sunnmørsposten og fortalte om sin frykt for å kjøre ut på hovedvegen.

Dette er dødsulykkene i området:

Juni 2008: Møteulykke, personbil kolliderte med lastebil. En person omkom, en person ble lettere skadd.

Juli 2008: Utforkøyring, en person omkom, en ble hardt skadd.

Mars 2019: Møteulykke: En person omkom, En person lettere skadd.

Januar 2023: Møteulykke: En person omkom.

Januar 2024: Ei kvinne i 50-åra omkom etter kollisjon med lastebil.

Sunnmørsposten har ikke fått oppdaterte tall, men i perioden 2005 til 2021 var det om lag 45 personer skadde i trafikkulykker på Sulavegen mellom avkjøringen til Mauseidvåg ved Bilhuset til avkjøringen ved Solevågseidet, Johan R. Sunde. Minst sju personer er blitt hardt skadde. Ulykka onsdag denne uka skjedde noen hundre meter øst for avkjøringen til Solevågseidet.