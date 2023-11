Tirsdag hadde Foreninga sjukehuset vårt møte med Mørebenken.

– Alle på Mørebenken kom, forteller Runar Paulsen, styreleder i Foreninga sjukehuset vårt.

Fra 2025 er det risiko for at PET-skanneren ved Ålesund sjukehus ikke har noe lokale. Lokalet står der, altså det som er dagens vestibyle. Risikoen er at det mangler penger til ombygging. Pengene det står om skal være 75 millioner kroner.

Onsdag var det møte med leder av helse- og omsorgskomiteen, Tone W. Trøen (H), forteller Paulsen, som selv har vært aktiv i Høgre.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett pågår nå, der Ap og Sp forhandler med SV.

Uten PET-skanner får ikke folk i Møre og Romsdal et likeverdig tilbud med resten av landet, understreker Paulsen.