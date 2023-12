Nødetatene rykker ut til trafikkulykke på fylkeveg 61 i Botnen, mellom Kvalnestunnelen og Hasund.

To biler og fem personer er involvert i ei trafikkulykke i Botnen i Ulsteinvik tirsdag kveld.

Foreløpig informasjon er at to personer får behandling av ambulansepersonell. Ukjent skadegrad, oppdaterte politiet klokka 18.35.

– Personen som er antatt hardest skadet vil mest trolig bli hentet av luftambulanse og fraktet til sjukehus. Vedkommende har vært inn og ut av bevissthet, men det framstår ikke kritisk. Den andre personen framstår lettere skadet. Det dreier seg om en frontkollisjon mellom to biler, der den ene bilen har sklidd og kollidert med en tredje bil. Har foreløpig ikke oversikt over trafikksituasjonen, opplyser Leif Arne Mork, operasjonsleder i politiet.

En av de skadde blir frakta av luftambulanse til sjukehus for videre behandling. Det er opplyst at han er alvorlig, men ikke kritisk skadd. Den andre er lettere skadd og blir frakta til legevakt for videre undersøkelse, opplyser politiet.

Vegen er fortsatt sperra på ulykkesstedet på Garsholhaugen. Personbiler blir omdirigert via Garsholvegen mellom Hasundkrysset og Botnen, skriver politiet klokka 19.11.