En våpenhvile må innebære at hjelpesendinger blir distribuert over hele Gazastripen, framholder Hamas-representanten i et lydopptak lagt ut på gruppens Telegram-kanal.

– Avtalen må inkludere en fullstendig våpenhvile og tillate bistand og humanitær nødhjelp overalt på Gazastripen, sier al-Qassam-brigadens talsperson Abu Ubaida. Gruppa er Hamas' væpnede fløy.

Talspersonen sier også at et kvinnelig israelsk gissel er drept i et israelsk angrep, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Forrige uke var det et forsøk fra Qatar for å løslate fiendens fangede kvinner og barn, i retur for løslatelsen av 200 palestinske barn og 75 kvinner som er pågrepet av fienden, fortsetter Ubaida i lydopptaket.

Det har tidligere blitt meldt at Qatar leder forhandlinger mellom Israel og Hamas om frigjøringen av gisler. Det blir anslått at Hamas tok rundt 240 israelere som gisler og førte dem til Gazastripen i forbindelse med terrorangrepet 7. oktober.