Like før klokken 18 melder 110-sentralen Vest at flyet har landet.

Ifølge Vest politidistrikt har nødetatene sendt mye ressurser til stedet. Det aktuelle flyet er et passasjerfly fra Widerøe som var på vei fra Bergen til Kjevik lufthavn i Kristiansand.

– Flyet har nå landet trygt, men det observeres røyk fra en motor. Avinor overtar koordineringen lokalt, skriver Hovedredningssentralen Sør-Norge på X.

Pressevakt Helene W. Jensen i Avinor opplyser til TV 2 at det har vært røykutvikling i cockpit. Data fra FlightRadar viser at flyet kom så langt sør som Haugesund, før det måtte snu.

Widerøe opplyser til kanalen at det var 54 passasjerer om bord.

– Normal prosedyre er at kaptein på flyet har en debrif med passasjerene i etterkant og forklarer hva som har skjedd. Så blir passasjerene booket om til senere avganger, sier pressevakt Catharina Solli.

Brannvesenet meldte først at flyet hadde motorproblemer, men Solli forteller at det kun skal være snakk om røykutvikling, og at hun ikke har hørt noe om motorproblemer om bord.

Klokken 18.10 melder 110-sentralen at brannvesenet avbryter oppdraget.