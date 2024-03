Arbeidsulykke på fiskebåt

En mann ble torsdag kveld skadd i en arbeidsulykke på en fiskebåt i Austevoll i Vestland. Han ble fløyet med helikopter til Haukeland universitetssjukehus.

– Ulykken har skjedd til sjøs. Vi er på plass i båten for å etterforske saken, siden det er snakk om en arbeidsulykke, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

En til sykehus etter trafikkulykke i Troms

En bil kjørte av veien i Målselv kommune i Troms. Sjåføren ble fraktet til sykehus i luftambulanse. Skadeomfanget er ikke kjent, men vedkommende er ikke livstruende skadd, opplyser politiet. De sier det ikke var flere personer i bilen.

Fire døde etter å ha falt i sjøen i Spania

Fire personer mistet livet i tre separate hendelser etter å ha falt i sjøen i Spania, meldte nødetatene. Det er farevarsel for vind og regn flere steder. En mindreårig marokkansk gutt og en tysk mann døde nær byen Tarragona på Middelhavskysten. Tyskeren hoppet i sjøen for å forsøke å redde gutten, opplyser Guardia Civil.

På Atlanterhavskysten nord i Spania døde en mann og en kvinne etter å ha falt i havet i to ulike hendelser vest for byen Gijón. Lokale myndigheter sier mannen var britisk statsborger.

Paven vasket og kysset kvinnelige innsattes føtter

I et tradisjonelt påskeritual vasket og kysset pave Frans torsdag føttene til tolv kvinnelige innsatte i et fengsel i utkanten av Roma. Kirkelederen, som har slitt med sykdom den siste tiden og avlyste en preken på palmesøndag, virket frisk og smilte da han besøkte fengselet i forstaden Rebibbia.

– Vi gjøre alle små feilsteg, store feilsteg. Men Herren venter alltid på oss med åpne armer, og han blir aldri lei av å tilgi, påpekte paven. Fotvaskingen er til minne om at Jesus vasket disiplenes føtter ved den siste nattverden.

Angrep mot infrastruktur ved Dnipro

Russiske styrker har natt til fredag angrepet infrastruktur nær byen Dnipro sentralt i Ukraina, opplyser guvernøren i området. Minst en person ble såret.

– Fiendens hovedmål er folket vårt og steder som er viktige for dem, sier guvernør Serhij Lysak på Telegram. Det kommer ikke fram i Lysaks melding hva slags angrep det var snakk om, men flere som kommenterer på Telegram antyder at det ble brukt raketter og at det er hørt eksplosjoner i området.

Viktige poeng i hjemmeseier for Wild

Minnesota Wild vant 3–1 over San Jose Sharks og sikret seg dermed to viktige poeng i kampen om en sluttspillplass. Før fredagens runde lå Wild ni poeng unna en sluttspillplass med elleve kamper igjen å spille.

Mats Zuccarello fikk 17 minutter på isen hjemme i St. Paul, men det ble ingen scoring eller assist på nordmannen denne gangen.