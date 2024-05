Ferske tall fra Ticket viser at bestillingene av sommerreiser er på samme nivå som for 2023, som igjen lå over 2019.

– Selv med lav kronekurs og generelt høyere kostnadsnivå er reiselysta stor, heter det i ei pressemelding.

– Det som bestilles nå er selvfølgelig mye sol- og badereisemål med avreise i sommermånedene, og det er tydelig at vi ønsker å sikre oss sol og varme etter en spesielt lang og mørk vinter her hjemme. Storbyreiser er også attraktivt i sommer, og da er det som regel byer som tilbyr både byliv og bading, sier Kristina Curtis, selgerleder hos Ticket Ålesund.

Kristina Curtis, selgerleder hos Ticket Ålesund. Foto: Ticket

Ønsket om å reise utenlands kommer også tydelig fram i Tickets siste Kantar SIFO-undersøkelse, der 64 prosent sier at de planlegger å reise utenlands i løpet av året, og 44 prosent av disse sier de vil gjøre det i sommerferien.

– Selv om den økonomiske situasjonen for mange er vanskeligere, og det er dyrt å reise til for eksempel euroland, opplever vi at det å reise er noe man fortsatt ønsker og prioriterer, sier Curtis.

Av meldinga framgår det at åtte av de ti meste bestilte reisemålene i sommer, landet sett under ett, befinner seg rundt Middelhavet, med Alicante tronende på topp. Bangkok med sine nærliggende strender, samt Phuket og Koh Samui, har videre overtatt andreplassen, mens de gamle klassikerne Kreta, Split og Mallorca følger på de neste plassene. Innafor topp ti er det imidlertid også plass til tre storbyer: Nice, Barcelona og Ho Chi Minh.

Ser en på de mest populære sommerreisemålene for sunnmøringene er lista ifølge Tickets bookingstatistikk som følger (bestillinger til og med 25. april 2024 for avreiser 1.6.–31.8. 2024. Tall i parentes er plasseringen i 2023):

1. Kreta (1) 2. Bangkok (3) 3. Mallorca (4) 4. Alicante (2) 5. Rhodos (7) 6. Split (8) 7. Barcelona (6) 8. Roma (10) 9. Alanya (ny) 10. Manila (ny)