Linja meldte torsdag at straumen var borte i Volda kommune.

1.468 kundar var utan straum klokka 15.06.

– Det har oppstått ein feil i det elektriske nettet som har ført til avbrot i straumforsyninga. Vi oppdaterer så snart vi har meir informasjon om saka, meldte selskapet på sine heimesider.

– Vi har begynt med ei omkopling og vi er i ferd med å få redusert antal råka kundar. Men det kan vere fare for at enkelte framleis vil vere utan straum, sa Trond Søreide, leiar for driftssentralen i Linja, til Sunnmørsposten klokka 15.48 torsdag.

Linja undersøker årsaka til straumbrotet, men det er på det reine at årsaka er å finne i Hornindal-området.

Linja har oppdatert informasjon om straumstansen på sine heimesider.

Klokka 16.04 var 768 utan straum.