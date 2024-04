– Finansnæringen kan vise til svært gode resultater. Dette har kommet eierne til gode. Nå forventer vi at også ansatte får reallønnsvekst, sier leder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Bankene har store renteinntekter etter de mange renteøkningene de siste årene. I fjor alene hadde norsk banknæring et samlet overskudd på 88 milliarder kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver HKNytt og Frifagbevegelse.

– Bedriftene går veldig godt, så vi har et godt utgangspunkt for forhandlingene. Men vi skal selvfølgelig forholde oss til frontfagsramma, sier leder Vigdis Rekdahl i LO Finans HK.

Med et bakteppe i frontfagsrammen på 5,2 prosent og enighet om at de lavest lønnede skal ha noe mer, ligger det godt til rette for at også statsansatte endelig skal få økt kjøpekraft. Ulike anslag for prisveksten varierer fra 3,9 til 4,1 prosent, noe som tilsier kjøpekraftsøkning på mellom 1,3 og 1,1 prosent.

Lønnsoppgjøret omfatter 22.000 ansatte, i hovedsak i bank og forsikring.

– Vi ser fram til to gode og konstruktive forhandlingsdager og håper at partene kommer fram til en god løsning, sier Finans Norges forhandlingsleder Therese Høyer Grimstad.