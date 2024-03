Vil laget eller foreninga di bidra til bedre folkehelse, eller har nabolaget en leikeplass som ser sliten ut? SpareBank 1 SMN lanserer nå to nye støtteordninger folk kan søke støtte fra, går det fram av ei pressemelding: Ei for tiltak som får folk i alle aldre i aktivitet, og ei for oppgradering av leikeplasser.

– Det betales ikke ut bonuser i SpareBank 1 SMN. I stedet lanseres nye støtteordninger knytta til samfunnsutbytte, som i år har rekordstor avsetning på 1 milliard kroner. Overskuddet skal gå tilbake til bankens største eier, som er folk i lokalsamfunnet vårt, sier regionbanksjef Marita Løvik Stadsnes.

Ordningene, som blei lansert 5. mars og har søknadsfrist 15. april, kommer i tillegg til midlene banken deler ut gjennom heile året.