– Når det skjer spesielle hendelser som krigen mellom Israel og Hamas, tipser folk politiet mer og anmelder mer, sier fagspesialist Monica Lillebakken hos politiet til NRK.

I hele fjor ble det registrert 19 straffsaker om antisemittisme. I år er det en dobling, hvorav halvparten har kommet etter at Gaza-krigen brøt ut.

Styreleder Ronen Bahar i Det Mosaiske Trossamfund er bekymret for utviklingen.

– Det er også noe vi har varslet om. Vi merker det på både antall voldelige hendelser og når vi går på gata og ser hva som står og hva som ropes, sier han.

Forsker Vibeke Lie ved Holocaussenteret er bekymret over doblingen. Hun mener det kan være flere årsaker til økningen.

– En økning i handlinger kan skyldes at bestemte miljøer blir mer aktive eller at barrierer brytes. Jeg ser også grensen for hva som anses som akseptabelt å gi uttrykk for, forskyves, sier Lie.