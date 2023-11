Foreldra har fått nok av villmannskøyring – måtte hive barnevogna utfor vegen for å unngå ulykke

Foreldre i Moldefjorden i Selje har fått nok. Nesten dagleg opplever dei nemleg hendingar i trafikken der dei sjølve eller ungane deira er i fare. No ber dei om at det blir gjort tiltak før det er for seint.