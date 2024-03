Ferjesambandet Eidsdal-Linge er innstilt til klokka 09.30 fredag, melder Fjord1.

Dette fordi ferja utførte ein beredskapstur for utrykkingskøyretøy natt til fredag – og ein då er pålagt kviletid.

Det står bilar i kø på begge sider av fjorden, får Sunnmørsposten opplyst.

Sambandet har fleire gonger blitt stengt av same årsak. Gunnar Arntsen, som driv Storfjord Rør i Eidsdal, er blant dei som stussar over at denne praksisen får halde fram.

– Ja, jøje meg. Hadde ein stengt ei hovudåre ut og inn av ein by i tre timar hadde det blitt ramaskrik, seier han til Sunnmørsposten fredag morgon.

Han understrekar at mannskapet ikkje kan lastast, og skjønar at regelverket ligg der. Men han etterlyser likevel ei løysing.

– Folk går glipp av flyturar, bedrifter taper pengar. Sjølv har eg avtalt time for operasjon på Medi3 komande måndag. Skal eg tørre å ta sjansen på at ferja går, eller må eg overnatte i Ålesund? Dette er fortvilande! seier Gunnar Arntsen.

Fjord-ordførar Terese Jemtegård Moen har kalla det «totalt uakseptabelt» at ferja ikkje kan gå om morgonen etter ambulanseoppdrag.

Det er Fjord1 som er operatør på sambandet og dei har søkt Sjøfartsdirektoratet om dispensasjon frå kviletidskrava, men i slutten av desember fekk dei avslag på søknaden.

Les kva Sjøfartsdirektoratet svarer i denne saka: