Toppsjefene i blant annet Meta, Tiktok og X (tidligere Twitter) måtte onsdag svare på spørsmål i justiskomiteen om hva de gjør for å beskytte de yngste brukerne.

Blant anklagene er at sosiale medier er blitt et sted der barn blir utsatt for seksuelle overgrep og mobbing, samt oppmuntret til selvskading og spiseforstyrrelser.

Onsdagens senatshøring var en av de mest ampre på flere år, ifølge flere medier som var til stede. Flere ganger ropte og snakket senatorene i munnen på toppsjefene, noe som høstet applaus fra andre i rommet.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham sa blant annet at selskapene hadde «blod på hendene».

– Jeg beklager alt

Etter å ha blitt presset av senator Josh Hawley til å be om unnskyldning for skaden forårsaket av Meta, reiste Zuckerberg seg fra stolen. Han snudde seg og henvendte seg til overgrepsofrene og familiene deres i salen.

– Jeg beklager alt dere alle har vært gjennom. Ingen skal gå gjennom de tingene som familiene her har gått gjennom, sa han og la til at selskapet hans jobber for at slikt aldri skal skje igjen.

Zuckerberg har de siste årene deltatt i en rekke kongresshøringer, mens det for TikToks Shou Zi Chew er andre gang. De to fikk gjennomgå hardest under onsdagens høring.

Grillet om Kina-bånd

Chew ble gjentatte ganger presset om Tiktoks bånd til den kinesiske regjeringen. Plattformen eies av kinesiske myndigheter gjennom selskapet Bytedance.

Tiktok-sjefen, som er født i Singapore og fortsatt bor der med sine tre barn, ble blant annet spurt om han hadde kinesisk pass eller noen gang hadde søkt om kinesisk statsborgerskap. Det benektet han.

Chew har tidligere bodd i Beijing i fem år. Han ble også stilt til veggs om hvordan Tiktok planlegger å hindre at sensitive personvernopplysninger fra amerikanere kommer på avveie.

Toppsjefen i X Linda Yaccarino har aldri tidligere vært med en høring. Også for Evan Spiegel fra Snap og Jason Citron fra Discord var det første gang i ringen.

Meta mest kritisert

Meta ble viet mest oppmerksomhet under høringen. Selskapet er saksøkt av en rekke amerikanske delstater som mener at Instagram og Facebook er designet på en måte som gjør barn avhengige, og som ikke beskytter dem mot nettovergrep.

Meta har de siste ukene skjerpet sikkerhetstiltak som skal beskytte barn. Blant annet skal upassende innhold holdes skjult på tenåringers kontoer på Instagram og Facebook.

Det gjelder blant annet innlegg om selvmord, selvskading og spiseforstyrrelser.

Facebook har også innført begrensninger på mindreåriges mulighet til å motta meldinger fra personer de ikke følger eller har forbindelser til.

– Samme manuskript

Men kritikere mener at selskapet langt fra har gjort nok.

– Hver eneste gang det har vært en Facebook- eller Instagram-skandale de siste årene, kjører de det samme manuskriptet. Meta håndplukker sin statistikk og snakker om ting som ikke handler om de aktuelle skadene, sier Arturo Bèjar, som tidligere jobbet som teknisk direktør hos Facebook.

Han deltok selv nylig i en høring i Kongressen og er kjent som ekspert på hvordan man kan hindre trakassering i sosiale medier.