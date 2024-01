– Vi kan ikkje stoppe utviklinga. Kunstig intelligens er noko som er kome for å bli, på same måte som PC-ane i si tid tok over for skrivemaskinene.

Det seier Reidar Opsal, redaktør i Bygdebladet, lokalavisa som dekker fleire kommunar frå basen deira på Sjøholt.

At aviser brukar illustrasjonsfoto er ikkje noko nytt. Typisk har mange nytta foto av politibilar etter hendingar, og foto av rettssalar i samband med rettssaker.

Illustrasjonane til Bygdebladet er derimot langt meir kreative og fargerike.

Bygdebladets redaktør Reidar Opsal. Foto: Staale Wattø (arkiv)

Kva er kunstig intelligens? Vis mer ↓ Blir ofte forkorta KI, på engelsk AI (artificial intelligence).

Ifølgje Store Norske Leksikon er KI ein informasjonsteknologi som justerer sin eigen aktivitet og derfor tilsynelatande står fram som intelligent.

Ein seier ofte at ei datamaskin som er i stand til å løyse oppgåver utan å få instruksjonar frå eit menneske om korleis ein skal gjere det, har kunstig intelligens.

OBS! Denne artikkelen er ikkje laga ved hjelp av kunstig intelligens.

Denne illustrasjonen nytta Bygdebladet i ei sak om offentlege toalett og cruiseturistar i Ålesund. Foto: Skjermdump frå Bygdebladet

Starta i november

Saka «Med hasj i blodet over Ørskogfjellet» er til dømes illustrert i grønt, svart og kvitt med illustrasjonar av både ein bil, fleire handjern, hasjplantar, trafikkskilt og ein del anna.

Ifølgje Reidar Opsal var dette noko dei begynte med i november.

– Det fungerer slik at ein skriv inn nokre stikkord i eit dataprogram. Så får ein illustrasjon i retur. Det er ikkje slik at vi brukar dette til mange saker, men vi har gjort det nokre gonger, fortel redaktøren.

Dette er ein av illustrasjonane Bygdebladet har laga ved kunstig intelligens. Foto: Skjermdump frå Bygdebladet

Eit typisk døme på ei sak som blir illustrert med eit foto frå ein rettssal. Foto: Skjermdump frå Sunnmørsposten

Angra på eitt bilete

Med så mykje anna som er nytt blir det litt prøving og feiling i starten.

Ein av illustrasjonane Bygdebladet la ut angrar Reidar Opsal på no.

Dette var ein illustrasjon av ein gjeng som røykte. Denne vart altfor lik eit ekte bilete.

– Og slikt kjem vi ikkje til å halde fram med, varslar Opsal.

Illustrasjonar av denne typen kjem ikkje Bygdebladet til å halde fram med. Dette vart nemleg for likt eit ekte bilete. Foto: Skjermdump frå Bygdebladet

Trur fleire kjem etter

Så vidt Sunnmørsposten kjenner til er det per i dag ingen andre aviser enn Bygdebladet på Nordvestlandet som i nemneverdig grad brukar illustrasjonar laga av kunstig intelligens.

Reidar Opsal er derimot ikkje i tvil om at fleire kjem til å kome etter.

– Vi ser jo også at kunstig intelligens er i ferd med å kome inn i skulen som pensum. Det handlar ikkje om å unngå kunstig intelligens, men korleis ein kan brukte det på ein god og etisk forsvarleg måte. Kunstig intelligens er noko alle kjem til å måtte forhalde seg til, seier Bygdebladet-redaktøren.

Fleire døme under:

