– Vi har registrert et utfall på mobilnettet vårt klokka 15 i dag. Det berører kunder i Møre og Romsdal og er en ganske omfattende feil, sa informasjonssjef Roald Orheim i Telenor til Romsdals Budstikke tidligere fredag.

Like før klokka 16 sier han at de har iverksatt tiltak og at trafikken er på veg tilbake i nettet.

Feilen rammet mobilnettet, ikke bredbånd.

Roseby var et av stedene hvor man merket problemene.

– Kassasystemene fungerer ikke uten internett for dem som har Telenor-løsninger. Men for butikkene som har andre løsninger er det ingen problem, sa senterleder Anne Lise Sæter Simonsen.

Blant annet skal Apotek1 ha vært rammet, ifølge kilder.

Ifølge Tv2 var også deler av Innlandet rammet av feilen.